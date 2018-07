Barcelona dankt Neymar voor exorbitante omzet én wereldrecord

Barcelona kan financieel gezien terugblikken op een uitmuntend jaar. Onder meer Sport meldt maandagavond dat de Catalaanse topclub de afgelopen voetbaljaargang een recordomzet van liefst 914 miljoen euro heeft gerealiseerd. Nooit eerder noteerde een voetbalclub een hogere omzet.

Barcelona heeft zijn exorbitante omzet vooral te danken aan de transfer die Neymar aan het begin van het seizoen 2017/18 maakte. De Braziliaanse superster verkaste voor in totaal 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain en groeide met die transfersom uit tot de duurste voetballer aller tijden. In het seizoen 2017/2018 bedroeg de omzet nog 708 miljoen euro.

Barcelona maakte 882 miljoen euro aan kosten, waardoor de club het boekjaar na belastingen afsluit met een winst van circa 13 miljoen euro. Sinds 2010 hebben de Catalanen vrijwel ieder jaar zwarte cijfers geschreven; alleen in 2011 leed de club verlies, hetgeen overwegend te wijten was aan de verkoop van Zlatan Ibrahimovic met verlies aan AC Milan.

Barcelona kende in sportief opzicht overigens ook een degelijk seizoen. Onder leiding van trainer Ernesto Valverde legde het nationaal beslag op de dubbel. In de Champions League vonden de Catalanen hun Waterloo in de kwartfinales tegen AS Roma.