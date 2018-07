‘Overtuigd Barcelona stuurt volgende week delegatie naar Amsterdam’

Barcelona weigert de komst van Frenkie de Jong uit het hoofd te zetten. De Catalaanse club is vastberaden de talentvolle middenvelder van Ajax nog deze zomer naar Camp Nou te halen en zal volgende week afreizen naar Amsterdam om de transfer in een stroomversnelling te laten komen, zo weet Sport maandag te melden.

Ofschoon Ajax bij monde van directeur spelersbeleid Marc Overmars al meermaals heeft aangegeven niet de intentie te hebben De Jong deze zomer van de hand te doen, blijft Barcelona hopen op de komst van de 21-jarige technicus. Barça versterkte zijn middenrif eerder deze zomer al met de Braziliaan Arthur, maar trainer Ernesto Valverde denkt nog wel een kwaliteitsinjectie te kunnen gebruiken, na het vertrek van Paulinho naar Guangzhou Evergrande.

Om de wens van de oefenmeester in te willigen zal de Spaanse landskampioen volgende week woensdag een delegatie sturen naar de eerste officiële wedstrijd van Ajax dit seizoen, thuis tegen het Oostenrijkse Sturm Graz in de voorronde van de Champions League. Barcelona is naar verluidt voornemens de directie van Ajax rond het duel te benaderen aangaande een transfer van De Jong.

De middenvelder heeft nog een contract tot halverwege 2021 in de Johan Cruijff ArenA en zei vorige week, na het oefenduel van Ajax met Anderlecht, in principe nog minimaal een seizoen in Amsterdam te blijven. "Dat kan ik niet beloven, maar zoals het er nu voorstaat blijf ik bij Ajax", zo liet hij optekenen in gesprek met AT5.