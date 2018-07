‘Chelsea stelt Vitesse teleur en stalt Mount in eigen land’

Mason Mount lijkt zijn wedstrijden aankomend seizoen te gaan afwerken in de Engelse Championship. Diverse Engelse media, waaronder de Daily Telegraph, weten maandagavond te melden dat de talentvolle middenvelder door zijn club Chelsea voor één jaar op huurbasis zal worden gestald bij Derby County.

Mount kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Vitesse en groeide in dienst van de Arnhemse club uit tot een absolute revelatie in de Eredivisie. De negentienjarige spelmaker wist in 29 competitiewedstrijden 8 doelpunten te maken en 9 assists te verzorgen en was vervolgens ook in de play-offs voor Europees voetbal goud waard: met 5 treffers en 1 assist in 3 duels had Mount een groot aandeel in het winnen van die play-offs.

Vitesse had gehoopt Mount ook aankomend seizoen te kunnen huren van Chelsea, maar the Blues lijken de Engels jeugdinternational liever in eigen land ervaring op te laten doen. De Daily Telegraph meldt dat Mount in de aankomende 24 uur zijn transfer naar Derby County af hoopt te ronden.

The Rams eindigden vorig seizoen op een verdienstelijke zesde plaats op het tweede niveau van Engeland en staan sinds kort onder leiding van Frank Lampard. De oud-middenvelder van onder meer Chelsea werd eind mei aangesteld als opvolger van de naar Stoke City vertrokken Gary Rowett.