Ronaldo: ‘Zij gaan naar Qatar of China, maar ik ben anders’

Cristiano Ronaldo werd maandag medisch gekeurd bij Juventus en gaf in de avond zijn eerste persconferentie als voetballer van la Vecchia Signora. De 33-jarige Portugees, die voor vier seizoenen heeft getekend, benadrukte dat hij er alles aan wil doen om zijn carrière op een zo hoog mogelijk niveau te beëindigen.

“Om op deze leeftijd nog naar een club als deze te kunnen gaan, dat maakt mij gelukkig. Juventus is een van de beste clubs in de wereld en het was voor mij een goed doordacht besluit. Vrienden en ploeggenoten hebben mij een tijd geleden al verteld dat ik hier zou passen. Gezien de kracht en uitstraling van de club was het een eenvoudige beslissing om te nemen. Juventus is de grootste club in Italië”, aldus Ronaldo.

“Ze hebben uitstekende directeuren en een geweldige trainer, dus in dat opzicht was het ook een moeilijk besluit. Wat ik hier wil bereiken? Ik denk graag in het heden. Ik geniet van het spelletje, ben nog vrij jong en heb in mijn leven altijd van uitdagingen gehouden. Ik ging van Sporting Portugal naar Manchester United en nu van Real Madrid naar Juventus. Het is meer een droom geweest dan een carrière. Toen ik begon, had ik namelijk niet durven dromen dat ik zoveel prijzen zou winnen.”

“Ik ben niet verdrietig dat ik Real Madrid verlaat. Juventus is immers een grote club en met alle respect voor andere spelers die op mijn leeftijd naar Qatar of China gaan, maar ik zit nu bij de belangrijkste club van Italië. Ik wil graag geschiedenis schrijven met Juventus. Ik houd van uitdagingen en hoop dat alles hier goed zal gaan. Ik heb een prachtig verhaal geschreven bij Real Madrid. Mijn negen jaar daar waren geweldig, maar het is nu tijd voor een gloednieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik bedank de supporters van Real met heel mijn hart, maar focus mij nu ook op mijn nieuwe uitdaging.”

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 16 Jul 2018 om 10:14 (PDT)

“Ik ga proberen om te laten zien dat ik een topspeler ben, ga hard werken en ben erg ambitieus. Ik houd er niet van om in mijn comfortzone te blijven, ik jaag altijd nieuwe uitdagingen na. Ik ben anders dan alle andere voetballers die denken dat een carrière op mijn leeftijd over is. Ik wil laten zien dat ik niet zoals alle anderen ben. Ik ben anders. De Serie A is een lastige en tactische competitie, maar ik ben er klaar voor. Leeftijd is niet belangrijk, want ik voel mij goed en ben gemotiveerd. Ik ga mijn best doen en kijk ernaar uit om iedere prijs te winnen die er hier te winnen valt.”

Ronaldo voegt eraan toe dat hij op de dag van de Champions League-finale tegen Liverpool (3-1 winst) nog niet wist dat hij naar het Allianz Stadium zou verhuizen. “Ik had toen nog niets besloten. Ik bedank de voorzitter en de directie dat ze aan mij gedacht hebben. Er moesten veel belangrijke zaken afgehandeld worden. Hoe belangrijk het winnen van de Champions League voor Juventus is? Iedere club wil ‘m winnen. Wij gaan er dus ook voor vechten, net als voor de Scudetto en alle andere prijzen. Ik hoop dat ik kan helpen, ik hoop dat ik een geluksbrenger kan zijn.” Ronaldo begint op 30 juli weer met trainen.