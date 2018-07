Matchwinner van EK-finale verlaat Ligue 1 en gaat Champions League in

Éder keert niet terug bij Lille. De dertigjarige aanvaller speelde dit seizoen al op huurbasis voor Lokomotiv Moskou en heeft zich nu voor meerdere jaren aan de kampioen van Rusland verbonden. Éder sluit zo snel mogelijk aan bij het trainingskamp van De Stoomlocomotieven in Oostenrijk.

“Ik ben erg blij om mijn toekomst te verbinden aan Lokomotiv. Mijn eerste jaar in Rusland was erg zwaar: een andere cultuur, ander voetbal. Maar na een paar maanden was ik volledig gewend en ben ik verliefd geworden op Rusland. Ik word omringd door geweldige spelers met wie ik kampioen ben geworden en dus mag ik Lokomotiv gaan vertegenwoordigen in de Champions League”, aldus Éder.

“Ik heb met iedereen hier een uitstekende band, we zijn een écht team. En Manuel Fernandes, Jefferson Farfán en Guilherme zijn mijn beste vrienden geworden. Mijn gezin houdt ook erg van Rusland en mijn vrouw steunt mijn beslissing dan ook volledig om hier te blijven. Binnenkort, over een maandje, wordt ons kind zelfs in Moskou geboren”, aldus Éder, die dit seizoen vier doelpunten maakte voor het Lokomotiv van Yuri Semin.

De Portugees, die de matchwinner werd in de EK-finale van 2016 tegen Frankrijk, maakte zijn belangrijkste treffer voor Loko in de wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg. Hij maakte in mei na 87 minuten de 1-0 en daardoor verzekerde Lokomotiv zich van het kampioenschap. De in Guinee-Bissau geboren Éder werd door bondscoach Fernando Santos overigens niet geselecteerd voor het WK in Rusland.