PSV’er wacht op doorbraak: ‘Ik ben heel blij om hier te zijn’

Jordan Teze hoopt komend seizoen zijn debuut te maken voor PSV. De achttienjarige centrale verdediger kwam reeds zestien keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie, maar mikt logischerwijs op een doorbreek in het eerste.

Teze deed zaterdag als rechtsback een helft mee tegen Xamax Neuchâtel en vertelt aan het Eindhovens Dagblad dat hij op de rechtsbackpositie mogelijk ‘perspectief’ heeft: “Uiteindelijk is het ook wel de plek waarop ik misschien het beste van mezelf kon laten zien. Ik denk dat ik er de lichaamsbouw voor heb en het loopvermogen. Een back moet afstanden kunnen belopen.”

PSV beschikt over Santiago Arias en hoewel de Colombiaan niet vertrokken is, heeft de kampioen van de Eredivisie in Denzel Dumfries reeds een vervanger gehaald. Ook Pablo Rosario en Derrick Luckassen kunnen op de rechterflank uit de voeten, maar ook Teze is dus een optie voor nieuwbakken trainer Mark van Bommel.

“Ik ben heel blij om hier te zijn en het is ook leuk om met de jongens plezier te hebben. Presteren staat voorop en ik denk dat ik zaterdag een goede wedstrijd heb gespeeld, maar het kan altijd wel beter”, besluit Teze, die in 2007 de overstap maakte van Alliance naar PSV. Hij heeft in het Philips Stadion een contract tot medio 2019.