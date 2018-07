‘Ik feliciteer Juventus met deze coup, het is de complete transfer’

José Mourinho zal de wedstrijden van Juventus komend seizoen met extra aandacht volgen. De manager van Manchester United geeft aan dat de Serie A aan belangstelling heeft gewonnen nu Cristiano Ronaldo naar de kampioen is overgestapt.

“De Spaanse competitie heeft niet langer de twee beste voetballers in de wereld, want er speelt er nog maar eentje in Spanje en de ander zit in Italië”, doelt Mourinho in gesprek met Tele Stero Radio op Lionel Messi en Ronaldo. De Portugees werkte van 2010 tot 2013 in het Santiago Bernabéu samen met Ronaldo.

De 33-jarige Portugees doorloopt maandag de medische keuring bij Juventus en zal aansluitend een contract voor vier seizoenen ondertekenen. Hij levert Real Madrid een transfersom van minimaal honderd miljoen euro op. “Nu kijkt iedereen naar Italië voor Ronaldo. Naar de Premier League kijkt men omdat het de beste competitie is en naar Spanje kijkt men voor Messi.”

“De Serie A is dus een van de belangrijkste competities in de wereld geworden. De Serie A kan op kwalitatief en emotioneel niveau en op het gebied van exposure winnen als Internazionale, AC Milan en AS Roma zich niet neerleggen bij een Juventus dat dankzij Ronaldo sterker is geworden en alles wint. Ze moeten de juiste motivatie vinden en ervoor gaan. Ik feliciteer Juventus in ieder geval met deze coup. Het is de complete transfer.”