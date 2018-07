PSV gaat transfermarkt op na vertrek aanvoerder: ‘Daar wordt aan gewerkt’

PSV kreeg deze zomer al te maken met het vertrek van Phillip Cocu en Marcel Brands, maar hoeft niet te vrezen dat algemeen directeur Toon Gerbrands het duo waarmee hij jarenlang samenwerkte achterna gaat. De bestuurder laat in een online vragensessie met de fans van de landskampioen op Twitter weten niet na te hebben gedacht over een nieuwe uitdaging.

“Ik heb nog een vierjarig contract en ik geef altijd onvoorwaardelijk commitment af. Externe belangstelling heeft bij mij geen kans. De Raad van Commissarissen kan mij wegsturen als het niet meer werkt. Deze benadering geeft mij rust”, legt hij uit. De positie van de naar Everton vertrokken Brands is nog niet ingevuld, maar Gerbrands denkt dat dit voor de huidige transferperiode niet voor onoverkomelijke problemen hoeft te zorgen.

“We hebben een prima oplossing voor deze zomer met het kwartet John de Jong, Peter Fossen, ikzelf en Frank Arnesen, die ons ondersteunt. Na de zomer beslissen we met de RvC over de toekomst. Het loopt op dit moment uitstekend”, gaat hij verder. Naast het vertrek van de hoofdtrainer en de technisch manager zag Gerbrands ook dat een aantal spelers de deur van het Philips Stadion achter zich dichttrokken.

Zo nemen de Eindhovenaren afscheid van de aan TSG 1899 Hoffenheim verkochte Joshua Brenet, terwijl aanvoerder Marco van Ginkel terugkeert naar Chelsea. De middenvelder is door een forse blessure hoe dan ook geen optie voor het aankomende seizoen en PSV is momenteel bezig met het zoeken naar een vervanger: “Een middenvelder staat nog in onze plannen. Daar wordt aan gewerkt”, is Gerbrands duidelijk.