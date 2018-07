‘Sol laat AZ en Premier League-clubs links liggen voor aanbieding uit Sevilla’

Fran Sol was in de eerste drie oefenduels die Willem II in de voorbereiding op het nieuwe seizoen afwerkte alweer goed voor vier doelpunten, maar de kans dat de spits volgend seizoen niet meer in Tilburg speelt lijkt met de dag groter te worden. AS weet te melden dat er van verschillende kanten belangstelling is voor de 26-jarige aanvaller, waarbij één aanbieding hem vooral zou bekoren.

De Spaanse sportkrant schrijft namelijk dat onder meer AZ in de afgelopen weken naar hem heeft geïnformeerd. De Alkmaarders, die op zoek zijn naar een opvolger van de naar VfL Wolfsburg vertrokken Wout Weghorst, lijkt echter net als de Engelse clubs Burnley en Cardiff City het nakijken te krijgen, aangezien Sol zijn zinnen zou hebben gezet op een terugkeer naar Spanje.

De goaltjesdief, die zondagavond bekendmaakte dat zijn vriendin en hij een baby verwachten, zou namelijk in beeld zijn bij Sevilla en deze optie spreekt hem naar verluidt bijzonder aan. Los Rojiblancos werden in een eerder stadium al in verband gebracht met Bas Dost en Vincent Janssen en lijken deze zomer hoe dan ook een extra spits in huis te willen halen.

In Andalusië zou Sol, die zijn opleiding genoot bij Real Madrid en verder onder meer voor Villarreal speelde, worden herenigd met goede vriend Pablo Sarabia, terwijl trainer Pablo Machín al geïnteresseerd was in de spits toen hij nog werkzaam was als coach van Girona. Machín kan Sol vooralsnog echter geen garanties wat betreft speeltijd bieden, waardoor de aanvaller in eerste instantie af lijkt te willen wachten hoe de club zich tijdens deze transferperiode gedraagt. Met Levante en Espanyol hebben overigens nog twee clubs uit LaLiga al voorzichtig interesse getoond in Sol.