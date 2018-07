Spanje lonkt voor Hazard: ‘Hij kende zes fantastische jaren bij Chelsea’

Eden Hazard wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. De aanvaller liet na de zege op Engeland in de troostfinale weten dat hij wellicht toe is aan een nieuw avontuur en Roberto Martínez wacht de ontwikkelingen met interesse af.

“Of ik hem voortaan in Spanje moet gaan bezoeken? Nu kan daarover gesproken worden”, lachte de bondscoach van België in Villa Sporza op Eén. “Dat er tijdens het WK amper iets is gezegd over de toekomst van de spelers individueel, zegt veel over hun concentratie. Ook Thibaut Courtois had het uitsluitend over de viering, niet over zijn eigen toekomst. Eden kende zes fantastische jaren bij Chelsea.”

De 27-jarige Hazard vertelde dat het WK hem heeft ‘overtuigd’ dat hij ‘op een moment is gekomen waarop ik kan vertrekken’: “We zullen zien wat de toekomst brengt. Ik weet niet welke clubs zich zullen melden, maar jullie kennen mijn voorkeur”, leek de 92-voudig international te doelen op Real Madrid.

De linksbuiten annex aanvallende middenvelder heeft meermaals laten weten dat hij een zwak heeft voor de Champions League-winnaar; zo zei hij vorige week maandag nog dat ‘iedereen van Real Madrid droomt’. Het contract van Hazard loopt in Londen nog twee jaar door.