‘Davy Klaassen zei toen: ‘Ik denk niet dat ik naar Turkije wil’’

Davy Klaassen kende een teleurstellend eerste seizoen bij Everton en de kans is aanwezig dat het voor de van Ajax overgenomen middenvelder slechts bij één seizen op Goodison Park blijft. De nieuwe trainer Marco Silva is naar verluidt niet van plan om een beroep te doen op de aankoop van 27 miljoen euro, waardoor Klaassen op weg naar de uitgang. Een transfer naar de Turkse Süper Lig komt echter niet in de plannen van de zestienvoudig international voor.

Everton nam vorig jaar Cenk Tosun over van Besiktas en de Zwarte Adelaars hebben de spits deze zomer ingezet om Klaassen te polsen over een verhuizing naar Istanbul. Tosun kreeg toen echter niet het antwoord waar de Turkse grootmacht op had gehoopt, zo legt hij uit aan Sabah: “Klaassen is een heel goede speler. Technisch directeur Ali Naibi vroeg mij: ‘Wil hij naar Besiktas?’”

“Ik heb het er toen met Klaassen over gehad en hij zei: ‘Ik denk niet dat ik naar Turkije wil.’ Daarmee is dat hoofdstuk afgesloten, denk ik”, maakt de spits duidelijk. Klaassen had in Turkije ploeggenoot kunnen worden van Ryan Babel, die op zijn beurt echter mogelijk weer vertrekt uit Istanbul. Flamengo zou namelijk erg geïnteresseerd zijn in de aanvaller, al weet Tosun niet of zijn voormalig ploeggenoot veel op zou schieten met een dergelijke transfer.

“Babel is een goede vriend van mij. Het is zijn eigen beslissing, maar voor zover ik weet is hij gelukkig bij Besiktas. Het is mooi om hem in het shirt van de club te zien spelen. Babel is sterk, snel en hij heeft een goed schot. Soms kan hij een wedstrijd in zijn eentje beslissen. Dus ik denk dat hij overal succesvol zou kunnen zijn. Maar we hebben het er verder niet over gehad. Ik denk ook dat kwaliteit van de Turkse competitie op dit moment veel hoger ligt dan die in Brazilië.”