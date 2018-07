‘AZ strijdt met diverse clubs in Europa om talent van Monaco’

AZ oriënteert zich op de transfermarkt om eventeule versterkingen binnen te halen en volgens diverse Franse media, waaronder Foot Mercato, is Jordy Gaspar op de radar van de Alkmaarders verschenen. AS Monaco wil de 21-jarige vleugelverdediger graag verhuren en de Eredivisionist zou interesse hebben in de diensten van de jongeling.

De club van trainer John van den Brom is niet de enige club die aast op Gaspar. Ook satellietclub Cercle Brugge, die de Fransman vorig seizoen al huurde, Troyes en FC Zürich hebben hem op de korrel. Het gerucht dat AZ geïnteresseerd zou zijn, lijkt niet uit de lucht te zijn gegrepen, want naar verluidt is men nog op zoek naar een rechtsachter.

Gaspar kwam in de zomer van 2017 transfervrij over van Olympique Lyon, maar werd meteen weer uitgeleend aan Cercle Brugge. De jongeling speelde achttien wedstrijden voor de Belgische club, waarin hij een keer scoorde en twee assists afleverde. Gaspar, die tot medio 2020 vastligt in het prinsdom, is nog niet in actie gekomen voor Monaco en komt komend seizoen ook niet in aanmerking voor veel speelminuten.