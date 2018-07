Dessers speelt interlands mogelijk niet voor België: ‘Toch een ander niveau’

België sloot zaterdag het WK af met een derde plek en de verrichtingen van de Rode Duivels in Rusland werden nauwlettend in de gaten gehouden door Cyriel Dessers. De spits van FC Utrecht komt zelf ook in aanmerking voor een plekje in de selectie van bondscoach Roberto Martínez, maar beseft dat de concurrentie groot is. De kans is daardoor aanwezig dat hij zijn interlands voor een ander land af gaat werken.

“België zal heel moeilijk worden met al die aanvallers die het zo fantastisch doen en jong zijn. Romelu Lukaku of Michy Batshuayi is een ander niveau dan Cyriel Dessers, dat is wel duidelijk. Onlangs ben ik benaderd door de Nigeriaanse voetbalbond omdat ik langs mijn moeders kant Nigeriaan ben”, legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Dessers is voor de Super Eagles een van de opties voor de aankomende jaren, maar geeft aan dat hij dan wel zal moeten presteren, doelpunten moet maken en zich door moet ontwikkelen. Een interlandloopbaan bij Nigeria lijkt hem wel wat: “Dan hoop ik ooit te scoren voor het land waar mijn familie vandaan komt. Ik zou het al fantastisch vinden om er ooit een keer bij te zijn. Dat zou een droom zijn die uitkomt.”

De 23-jarige aanvaller speelt pas een seizoen voor FC Utrecht, maar denkt ook al na over zijn toekomst op de langere termijn. Dessers hoopt ooit nog een keer in de Verenigde Staten, Australië of Azië te spelen, maar sluit ook niet uit dat hij zijn hele loopbaan in de Domstad blijft: “Ook dan zou ik heel, heel blij zijn met mijn carrière. Blijf ik daarna in de stad wonen en ga ik bij de club werken, dat zou ik ook fantastisch vinden.”