Ajacied benadrukt: ‘Ik wil hier nog een seizoen vlammen’

Ajax bereidt zich momenteel voor op het eerste duel in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. Tot dusver weet Ajax geen denderende resultaten te boeken in de oefenwedstrijden. Donny van de Beek begrijpt dat de aanhang van Ajax zich ongerust kan voelen: “Als je alleen naar de resultaten kijkt wel, maar uiteindelijk draait het allemaal om Sturm Graz.”

De middenvelder weet dat Ajax inmiddels al tientallen miljoenen euro’s heeft betaald voor de komst van Dusan Tadic (Southampton), Zakaria Labyad (FC Utrecht), Perr Schuurs (Fortuna Sittard) en Hassane Bandé (KV Mechelen). Daley Blind lijkt de gelederen van de Amsterdammers eveneens te gaan versterken. Van de Beek is in gesprek met ELF Voetbal positief gestemd.

“Dusan Tadic heb ik nog niet gezien, maar ik ken Zakaria van FC Utrecht. Het is denk ik goed dat er een paar oudere jongens bijkomen”, aldus de 21-jarige middenvelder, die geen intentie heeft om Ajax deze zomer te verlaten voor een buitenlands avontuur. “Ik heb al gezegd dat ik hier nog een seizoen wil vlammen, ik heb nog wel het nodige te leren hier en daar wil ik stappen in zetten.”

Sturm Graz is de eerstvolgende horde voor Ajax en Van de Beek erkent dat de Oostenrijkse club niet bij iedereen bekend is: “Daar weten we nog niet veel van, maar daar gaan we komende week verandering in brengen. Uiteindelijk draait het erom dat we zelf over die twee wedstrijden top zijn.” Maximilian Wöber stelde eerder dat een goed Ajax moet kunnen winnen. “Dat ben ik met hem eens”, besluit de jongeling.