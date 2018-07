Opvallende scheidsrechtersbril zorgt voor primeur: ‘Kijkgedrag is trainbaar’

Willem II en KAA Gent speelden zaterdag met 1-1 gelijk, maar na afloop werd er vooral gesproken over de bril die scheidsrechter Richard Martens droeg. De arbiter had tijdens het duel een speciale bril op, de zogenaamde eye-tracker, bedoeld om het waarnemingsvermogen van de scheidsrechter te verbeteren.

In de bril zitten drie camera's, weet het Branbants Dagblad maandag te melden. Een camera legt er vast wat er op het veld gebeurt en de twee andere camera's zijn gericht op de ogen van de scheidsrechter. Bij het uitlezen worden de beelden over elkaar heen gelegd en kan de arbiter zien waar hij misschien beter naar had kunnen kijken, zo luidt de uitleg.

Martens, die de bril op vrijwillige basis droeg, zorgde voor een primeur door het dragen van de opvallende bril. De arbiter klaagde nadien dat hij de spelers van Gent tegen een groene achtergrond minder goed kon onderscheiden. In het amateurvoetbal is er al met de eye-tracker getest door de talentengroep van de KNVB. De gegevens worden momenteel onderzocht door de Vrije Universiteit van Amsterdam.

“Het doel is dat de scheidsrechters nog beter gaan observeren wat er op het veld gebeurt, waardoor ze betere beslissingen nemen”, zegt Tammie van Biemen van de VU, die nauw samenwerkt met de KNVB en straks ook parttime voor de voetbalbond gaat werken, geciteerd door het Brabants Dagblad. “Want kijkgedrag is trainbaar.”