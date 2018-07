Ferdinand lyrisch over United-doelwit: ‘Een gevaar voor iedere tegenstander’

Kroatië heeft een zeer goed WK achter de rug en moest in de finale tegen Frankrijk voor het eerst buigen voor een tegenstander op het mondiale eindtoernooi (4-2). Ivan Perisic wist, net als in de halve finale tegen Engeland (2-1), het net te vinden en dat is ook Rio Ferdinand, oud-verdediger annex analist bij de BBC, ook niet ontgaan.

De 29-jarige buitenspeler van Internazionale werd de afgelopen tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Manchester United. José Mourinho is namelijk gecharmeerd van de Kroaat. "Perisic is het soort buitenspeler die anders is dan anderen. Ik weet niet waarom hij niet naar Manchester is gegaan. Ik wilde hem", zei de Portugese manager eerder.

Ferdinand begrijpt wel waarom Mourinho Perisic wil strikken. "Je kan zien waarom José Mourinho de intentie heeft om hem te halen naar Manchester United", aldus de voormalig verdediger van the Red Devils bij de BBC. "Zowel in de halve finale als in de finale was Perisic uitstekend. De uithaal (tegen Frankrijk, red.) is zo puur, precies zoals het hoort."

"Hij was fantastisch. Zijn drive, vastberadenheid en kwaliteit zijn de dingen waarom hij al vóór het toernooi werd bestempeld als een gevaar voor iedere tegenstander", aldus de Engelsman. Kroatië verloor zondag ondanks de treffer van de buitenspeler met 4-2 van les Bleus, mede door een door Antoine Griezmann benutte strafschop, die werd gegeven na een handsbal van Perisic.