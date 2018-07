‘Wij zijn het opleidingsinstituut van Barcelona aan het worden’

Clément Lenglet maakte vorige week de overstap van Sevilla naar Barcelona, nadat de Catalaanse grootmacht de ontsnappingsclausule van de 23-jarige verdediger ter hoogte van 35 miljoen euro lichtte. De Fransman is zeker niet de eerste speler in de afgelopen jaren die de Andalusiërs heeft verlaten voor Barcelona, maar Joaquin Caparros, technisch directeur van los Rojiblancos, weet hoe het voetbal werkt.

Dani Alves, Seydou Keita, Adriano, Ivan Rakitic en Aleix Vidal ruilden in de afgelopen jaren Sevilla allemaal in voor een dienstverband bij Barcelona. Zodoende hebben de Andalusiërs in totaal ongeveer 130 miljoen euro getoucheerd. “Wij zijn het opleidingsinstituut van Barcelona aan het worden”, knipoogt de beleidsbepaler bij Cadena SER.

Caparros liet eerder al weten Lenglet niet te willen verkopen en eiste dat Barcelona de clausule moest lichten als ze de stopper wilden halen. “We wilden Lenglet niet kwijt en wilden ook niet onderhandelen. Eerlijk gezegd denken we ook dat het beter was geweest voor hem om nog een jaar te blijven. Maar als een club de vastgestelde som betaalt, dan kunnen we daar niets aan doen”, aldus de sportbestuurder, die beseft dat Sevilla een ‘verkoopclub’ is.

“We kopen en verkopen goed op een manier die ons helpt te groeien en ons te ontwikkelen als club. Het bewijst dat onze technische afdeling het goed doet. Onze relatie met Barcelona is nog goed”, vervolgt Caparros, die nog geen bod heeft ontvangen voor Steven N’Zonzi. “Ik zal tegen alle geïnteresseerde clubs hetzelfde zeggen als toen bij Lenglet: Steven heeft een vastgelegde afkoopsom en die bedraagt veertig miljoen euro.”