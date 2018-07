Alderweireld: ‘Ik wilde tonen dat het onterecht was, dat ik dezelfde Toby ben’

Toby Alderweireld sloot zaterdag het WK met België af met een bronzen medaille en kan zich nu weer gaan richten op zijn toekomst op clubniveau. De verdediger van Tottenham Hotspur kwam afgelopen seizoen door de komst van Davinson Sánchez minder aan spelen toe dan hij eigenlijk had gewild en wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar clubs als Manchester United en Chelsea. De 29-jarige stopper wil zelf niet al te veel kwijt over wat hij deze transferzomer van plan is.

“Ik sta hier nog twee jaar onder contract, Tottenham beslist over mijn toekomst. Ik heb er natuurlijk zelf wel mijn ideeën over, maar dat maakt op dit moment niet uit”, liet hij optekenen door de Daily Express. Alderweireld kan terugkijken op een geslaagd WK, terwijl ploeggenoten als Jan Vertonghen, Harry Kane, Kieran Trippier en Hugo Lloris eveneens de aandacht trokken in Rusland.

De Belg denkt dat de aanwezigheid van dergelijke spelers veel zegt over de stappen die Tottenham de laatste jaren heeft gezet: “Dat is iets waar de club en de fans trots op kunnen zijn. Dat zag je al aan de afgelopen seizoenen. Iedereen zal natuurlijk zeggen dat we niets gewonnen hebben, maar we zitten elk seizoen wel bij de eerste vier en we presteren extreem consistent. Dat zag je ook op dit WK. De spelers zijn goed en zijn ook beslissend voor hun land. The Spurs hebben de goede weg ingeslagen.”

Alderweireld is sinds 2015 actief voor Tottenham, dat hem destijds voor zestien miljoen euro overnam van Atlético Madrid, en kwam sindsdien 82 keer in actie voor de Londenaren. In de tweede helft van het afgelopen seizoen speelde hij echter minder en de verdediger hoopt trainer Mauricio Pochettino met zijn prestaties op het WK te hebben overtuigd: “Ik was heel gefocust op dit toernooi. Ik wilde me weer wat bewijzen. Tonen dat de periode voor het toernooi waarin ik, om wat voor reden dan ook, niet speelde, dat het onterecht was. Ik wilde tonen dat ik nog steeds dezelfde Toby ben als in november”, voegde hij toe tegenover Het Nieuwsblad.