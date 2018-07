Casillas en Suárez verbijsterd over arbitrage bij WK-finale: ‘Alweer een fout!’

De WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië zondag eindigde in een 4-2 overwinning voor de formatie van bondscoach Didier Deschamps. Les Bleus werden geholpen door een discutabele vrije trap, waaruit Mario Mandzukic in eigen doel kopte, en een strafschop, die werd verzilverd door Antoine Griezmann. Arbiter Néstor Pitana is bij velen de gebeten hond.

De Argentijnse scheidsrechter besloot, op advies van de VAR, de beelden te bekijken waarop Ivan Perisic de bal in het strafschopgebied met de hand toucheerde. Pitana besloot een strafschop toe te kennen en die beslissing leidt tot veel verbazing, mede ook omdat Pitana eerder een zeer gemakkelijke vrije trap toekende na een vermeende overtreding op Griezmann.

Iker Casillas liet via Twitter weten dat hij zijn vraagtekens plaatst bij de VAR. "Eerlijk, ik snap de werking van de VAR toch niet helemaal. De scheidsrechter fluit voor een overtreding op Griezmann die er geen is en uit die actie vloeit een doelpunt van de Fransen voort. Niets gebeurd", aldus de voormalig doelman van Real Madrid, die in 2010 met Spanje wereldkampioen werd.

Casillas kreeg bijval van Luis Suárez. "Helemaal juist en bovendien stond Paul Pogba, die 'deelnam' aan het spel, nog buitenspel ook", aldus de Uruguayaan. Later liet Casillas weer van zich horen bij de gegeven strafschop: "Alweer een fout! Perisic kan zijn hand niet wegtoveren. Blaise Matuidi wil koppen, maar timet slecht en komt niet bij de bal, waarna Perisic de bal op de arm krijgt. Voor mij is dit geen strafschop."