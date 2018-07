‘Real moet transferrecord Neymar verbreken voor deal met Chelsea’

Cristiano Ronaldo wordt maandag officieel gepresenteerd door zijn nieuwe club Juventus en Real Madrid is inmiddels druk op zoek naar een opvolger van de Portugese superster. Naast Neymar en Kylian Mbappé wordt Eden Hazard genoemd als een van de kandidaten en de Rode Duivel lijkt van dit drietal de meest haalbare kaart voor de Koninklijke. The Times bericht maandag echter dat de schijn weleens zou kunnen bedriegen.

Volgens de Engelse kwaliteitskrant verlangt Chelsea namelijk 200 miljoen pond, omgerekend ruim 226 miljoen euro, voor het nog twee jaar doorlopende contract van de dribbelaar. Als Real Madrid inderdaad besluit om dit bedrag op tafel te leggen, wordt de 27-jarige aanvaller de duurste speler aller tijden. Dat record staat nu nog op naam van Neymar, die vorig jaar voor 222 miljoen euro de overstap maakte van Barcelona naar Paris Saint-Germain.

Hazard, die ook in beeld zou zijn bij Barcelona, is sinds zijn overstap van Lille OSC voor 35 miljoen euro in 2012 actief voor Chelsea en was in de afgelopen zes jaar goed voor 89 doelpunten en 75 assists in 300 officiële wedstrijden. Met the Blues won de aanvaller onder meer twee landstitels, een FA Cup en de Europa League. Zaterdag na de gewonnen wedstrijd tussen België en Engeland om de bronzen medaille op het WK liet hij weten een vertrek niet pertinent uit te sluiten.

“Ik heb zes heel goede jaren gehad bij Chelsea, misschien is het nu tijd voor iets anders. Maar ik ben niet de enige die kiest. Uiteindelijk zal ook Chelsea zijn zegen moeten geven. In mijn carrière ben ik op een moment gekomen waarop ik kan vertrekken. Dit WK heeft me daar nog meer van overtuigd. Maar ik heb me ook altijd goed gevoeld bij Chelsea. We zullen zien wat de toekomst brengt”, citeerde Het Nieuwsblad toen.