‘Ik hoop dat het snel wordt afgerond, twee tot drie van Manchester City’

NAC Breda heeft met de komst van doelman Arijanet Muric, de al aanwezige centrale verdediger Erik Palmer-Brown en middenvelders Luka Ilic en Paolo Fernandes een viertal huurlingen van Manchester City die waarschijnlijk in de basisopstelling van de Eredivisionist gaan behoren. Trainer Mitchell van der Gaag verwacht nog enkele aanwinsten deze zomer.

"We zijn bezig met een aantal spelers, ik hoop dat het snel wordt afgerond. Twee tot drie van City, maar we focussen ons niet op alleen op City. Dat zou niet goed zijn", aldus de oefenmeester in gesprek met BN De Stem. Gianluca Nijholt, die sinds medio 2016 voor de Parel van het Zuiden acteert, is enthousiast over de spelers die NAC tot nu toe heeft gehaald.

"Wat ik op trainingen gezien heb, is dat Ilic heel creatief is. En Paolo kennen we natuurlijk al. Twee jongens die goed kunnen ballen, zij gaan ons iets extra's geven. Het is wachten tot de papierwinkel rond is." De controleur tempert echter de verwachtingen. "Ik hoor links en rechts Europees voetbal, maar dat is iets te enthousiast van de supporters en vind ik vooralsnog te hoog gegrepen."

De 28-jarige middenvelder kijkt uit naar het nieuwe seizoen en stelt dat hij nu al positiever is gestemd dan exact een jaar geleden. "Deze eerste weken zijn voor mij beter dan vorig jaar. Toen kreeg ik na tien dagen van Hans (Smulders, technisch directeur, red.) en de trainer (de vertrokken Stijn Vreven, red.) te horen dat ik er geen plek voor mij was en dat ik weg moest. Dat is nu heel anders. Ik begin waar ik vorig jaar geëindigd ben, in de basis."