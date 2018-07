Nederlandse collega kritisch op Pitana: ‘Dan moet je ook sterk zijn, vind ik’

De arbitrage bij de WK-finale is een dag na afloop nog altijd onderwerp van gesprek. Antoine Griezmann versierde na ruim een kwartier spelen een vrije trap, waaruit Mario Mandzukic in eigen doel kopte, waarna arbiter Néstor Pitana, na raadpleging van de VAR, naar de stip wees na een handsbal van Ivan Perisic. Bas Nijhuis is kritisch op de Argentijnse leidsman.

Nijhuis stelt dat Pitana niet per se een strafschop hoefde toe te kennen. "Cruciaal is dat Blaise Matuidi die bal daarvoor nog licht raakt", stelt de scheidsrechter in gesprek met Algemeen Dagblad. Het verbaasde Nijhuis dat Pitana na het bekijken van de beelden een strafschop toekende, een buitenkansje voor Griezmann die de spits met beide handen aangreep.

“Want ik vind hem juist een autoriteit”, vervolgt Nijhuis over Pitana. “Hij had de durf moeten hebben om te zeggen dat het géén strafschop was. Ondanks dat de VAR hem op die handsbal had gewezen. Dan moet je ook sterk zijn, vind ik.” Nijhuis baalt dat de finale vooral wordt besproken met de beslissing van de VAR in het achterhoofd: “In een WK-finale. Nogal een groot podium.”

Zlatko Dalic, bondscoach van Kroatië, wilde na afloop niet zoveel kwijt over de arbitrage, maar wilde wel benadrukken dat het geven van een strafschop erg zwaar was: "We waren beschaafd bij onze overwinningen en we moeten ook respectvol zijn na verlies. We moeten het scoreverloop respecteren. Maar in een WK-finale geef je zo'n strafschop niet."