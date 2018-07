Barça kiest tussen De Jong en 6-voudig Frans international

Luke Shaw is bereid om Manchester United op transfervrije basis te verlaten als hij er niet in slaagt dit seizoen eerste keus te worden op de linksbackpositie. Het contract van de verdediger loopt nog een jaar door. (Manchester Evening News)

Vitesse hoopt ook volgend seizoen over Mason Mount te kunnen beschikken. De vorig seizoen van Chelsea gehuurde middenvelder krijgt volgende week uitsluitsel over zijn toekomst van de Londenaren. (de Gelderlander)