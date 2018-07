‘Twee gerenommeerde Europese clubs melden zich in Eindhoven’

PSV hoopt snel duidelijkheid te krijgen over de toekomst van Jeroen Zoet, zo meldt Voetbal International maandagochtend. Twee gerenommeerde Europese clubs hebben zich in Eindhoven gemeld voor de 27-jarige doelman, waarvan er één al een concrete aanbieding heeft gedaan, zo claimt het weekblad.

De Oranje-international moet binnen afzienbare tijd de knoop doorhakken, want PSV wil graag duidelijkheid. De Eindhovenaren willen graag verlengen met de sluitpost, die al jarenlang de vaste nummer één is bij de landskampioen. Zoet, die nog tot volgend jaar zomer vastligt, heeft al aangegeven dat hij graag naar het buitenland wil verkassen.

Zoet neemt in zijn afweging wel mee dat hij bij zijn nieuwe club niet als tweede doelman moet gaan fungeren. Ook houdt de doelman in zijn achterhoofd het vooruitzicht van spelen in de Champions League met PSV en zijn perspectief voor het Nederlands elftal, zo klinkt het. Zoet staat op dit moment open voor alle opties en is daarom ook zeker bereid om naar de plannen van PSV te luisteren.

Het Eindhovens Dagblad meldde eerder dat beide partijen graag op zoek willen gaan naar een oplossing die iedereen goedgezind is. Te denken valt aan een salarisverhoging voor Zoet én de belofte dat de Eindhovense club over een jaar wel instemt met een zomerse transfer van de doelman. Eerder was Napoli concreet voor Zoet, maar een overstap naar de Italiaanse topclub zit er hoogstwaarschijnlijk niet meer in.