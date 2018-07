Vedette van Napoli: ‘Ronaldo? Je kan nooit iets in je eentje winnen’

Dinsdag maakten Real Madrid en Juventus wereldkundig dat Cristiano Ronaldo voor maximaal 112 miljoen euro de overstap maakt naar de Italiaanse grootmacht. Velen vergelijken de impact van de transfer voor het Italiaanse voetbal met de aankoop van Napoli van Diego Maradona in 1984, maar Marek Hamsik wil zover niet gaan.

“Of Juventus sterker is met Ronaldo? Het is niet zo dat één speler in zijn eentje alles voor je wint”, zegt de ervaren middenvelder van Napoli, die eerder in verband werd gebracht met een transfer naar onder meer China, in gesprek met Corriere dello Sport. “Zelfs niet als je de beste speler ter wereld bent. Correctie: als je niet Maradona bent, kan je nooit iets in je eentje winnen.”

Cristiano Ronaldo is aangekomen bij J-Medical voor zijn medische keuring en daar wordt hij toegezongen door honderden uitzinnige fans! Posted by voetbalzone on Monday, July 16, 2018

“Vorig seizoen verloren we de titel eerder dan dat Juventus het had gewonnen. We voelden dat de wereld op ons viel”, aldus Hamsik, die met Carlo Ancelotti een nieuwe trainer heeft. Maurizio Sarri is inmiddels aan de slag bij Chelsea. “We hebben op normale wijze afscheid genomen. Hij stuurde me een bericht en vroeg aan mij of ik het wilde delen met de rest van de ploeg. Hij wenste ons succes.”

Hamsik vertelt dat hij onder Ancelotti een iets andere rol gaat krijgen. "China? Laten we zeggen dat mijn familie er niet op zat te wachten. Na het EK twee jaar geleden waren er contacten. Ik heb ook met de president gesproken over dit aanbod, in mei. Hoe hij reageerde? Hij zei: ‘Waar ga jij in hemelsnaam naar toe? Dit is je thuis!’”, memoreert Hamsik.