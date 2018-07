Hyballa verrast en tekent rap na aanstelling bij DFB in Slowakije

Peter Hyballa is de nieuwe trainer van DAC 1904, zo meldt de club uit Slowakije maandagochtend via de officiële kanalen. De Duitse oefenmeester heeft een contract voor twee jaar getekend. De 42-jarige Hybala wordt geassisteerd door Remco ten Hoopen, Admir Kozlic, Maik Drzensla en Laura Stosno.

Hyballa, die eerder actief was bij onder meer NEC, sloot zich in mei nog aan bij de Duitse voetbalbond DFB met als doel coaches opleiden. "De DFB wil de komende jaren innovatieve manieren ontwikkelen en ik wil mijn ervaringen graag bijdragen en deel uitmaken van deze ontwikkelingen en de gehele DFB-opleiding", aldus Hyballa eerder. "In de gesprekken met de top werd al snel duidelijk dat we op dezelfde golflengte zitten en dezelfde doelen nastreven."

"Ik kijk ernaar uit om dit werk te gaan doen en ben er zeker van dat beide partijen van deze samenwerking zullen profiteren", aldus de Duitser eerder. Hyballa werkte eerder bij onder meer Bayer Leverkusen, Sturm Graz, Red Bull Salzburg, Alemannia Aachen en Borussia Dortmund en nu volgt dus de stap naar DAC 1904. Bij de Slowaakse club volgt Hyballa de Italiaan Marco Rossi op.