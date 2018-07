FC Groningen heeft begeerde verdediger uit Rotterdam eindelijk binnen

Jeffrey Chabot zal Sparta Rotterdam verlaten voor FC Groningen, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie maandagochtend via de officiële kanalen. De twintigjarige Duitser had nog een contract voor twee seizoenen bij Sparta, waar hij tot twintig competitiewedstrijden en twee goals kwam. Groningen aasde al langer op de diensten van de verdediger en heeft nu beet.

“Er was veel interesse voor Jeffrey”, vertelt technisch manager Henk van Stee op de site van Sparta. “We hadden hierin te maken met onze ambitie van het zo snel mogelijk terugkeren in de Eredivisie, maar uiteraard speelde ook zijn sportieve ambitie een rol. Uiteindelijk was FC Groningen bereid het bedrag te betalen dat wij vanaf het begin voor ogen hadden.”

Naar verluidt zou Chabot rond de een miljoen euro hebben gekost. “Het vertrek van Jeffrey is een gemis voor de club, maar wij hebben hier al op geanticipeerd met het aantrekken van Dries Wuytens.” Chabot kijkt terug op een mooi jaar bij Sparta, zo klinkt het. “Bij deze club heb ik een mooie ontwikkeling door kunnen maken. Het was pijnlijk om het einde van het seizoen te moeten missen door een blessure en te degraderen, vooral voor de supporters die altijd achter ons stonden.”