Cultspits Verheydt tekent in Nederland na ‘gevechten en beukpartijen’

Go Ahead Eagles heeft Thomas Verheydt vastgelegd, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie maandagochtend via de officiële kanalen. De 26-jarige spits wordt overgenomen van Crawley Town uit de Engelse League Two. Onder voorbehoud van medische keuring tekent Verheydt voor twee jaar plus een optie voor nog een jaar in Deventer.

“Ja, en de kleinste verdediger die ik ben tegengekomen afgelopen seizoen was 1 meter 98”, reageert Verheydt op de clubsite van zijn nieuwe werkgever over zijn jaar bij Crawley Town. “Eén voordeel: van al die gevechten en beukpartijen ben ik alleen maar sterker geworden.” De aanvaller speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en ADO Den Haag. Zijn debuut in het betaald voetbal maakte hij in 2015 bij MVV Maastricht.

“Ik wil gewoon lekker veel spelen”, geeft Verheydt als reden aan van de transfer. “Ik voel me aangetrokken tot Go Ahead Eagles. Het is een volksclub. De trainer wil aanvallend spelen met opkomende backs en hoge druk. Ik ben een spits die het spel naar zich toetrekt, zich in de zestien meldt en dan afmaakt. De plannen van de technische leiding passen perfect bij mijn spel.”

Technisch manager Paul Bosvelt is opgetogen dat de club snel na het vertrek van Sam Hendriks een nieuwe spits heeft aangetrokken. “Thomas Verheydt is het type spits dat wij zochten: een aanspeelpunt met een sterke persoonlijkheid. Bovendien neemt hij ervaring met zich mee van voetballen in het buitenland”, aldus Bosvelt.