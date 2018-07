Pavard: ‘Twee jaar geleden keek ik de EK-finale op een fanzone in Lille’

Benjamin Pavard was een van de grootste verrassingen in de WK-selectie van Frankrijk. De rechtsback van VfB Stuttgart was tot aan het toernooi in Rusland een relatief onbekende speler voor het grote publiek. Dat is ook niet verwonderlijk, daar de verdediger twee jaar geleden nog in de 2. Bundesliga speelde en de EK-finale van Frankrijk tegen Portugal op de fanzone in Lille bekeek.

Pavard (22) werd opgeleid door OSC Lille en maakte in de zomer van 2016 voor vijf miljoen euro de overstap naar Stuttgart, toen nog uitkomend op het tweede niveau van Duitsland. Hij ontwikkelde zich stormachtig, met een vaste basisplaats op het WK als ultieme beloning. Na het winnen van de WK-finale kan de twaalfvoudig international amper beseffen wat er is gebeurd.

“Ik ben uit het niets gekomen. Ik snap er eigenlijk maar weinig van”, aldus een uitzinnige Pavard na afloop van de WK-finale tegenover TF1. “Twee jaar geleden stond ik tijdens het WK met mijn vrienden in een fanzone in Lille. Een jaar geleden speelde ik in de tweede divisie van Duitsland.”

Zelfs tijdens de wedstrijd werd het Pavard al even teveel. “Twee of drie minuten voor het einde, stonden de tranen in mijn ogen. Dit is iets groots. Als we thuis komen zullen we de vreugde in de ogen van het Franse volk zien, dat zal fantastisch zijn.”