Lovren haalt uit naar VAR en Frankrijk: ‘Ze wilden niet voetballen’

Dejan Lovren baalt stevig van de verloren WK-finale en heeft geen goed woord over voor de manier waarop Frankrijk zich presenteerde op het veld. Ook is de verdediger van Kroatië kritisch op de Argentijnse scheidsrechter Néstor Pitana, die les Bleus in de eerste helft een strafschop toekende na een handsbal van Ivan Perisic.

“Wij waren vandaag de betere ploeg en overall waren we beter”, aldus Lovren na de wedstrijd tegenover diverse aanwezige media. “Frankrijk speelde geen voetbal. Ze wachtten af op hun kansen en scoorden. Ze hadden een tactiek en die heb je te respecteren. Op deze manier hebben ze dit toernooi alle wedstrijden gespeeld. Ik ben teleurgesteld omdat we verloren hebben, maar ook omdat we veel beter voetbalden dan Frankrijk.”

Lovren is er trots op dat hij met Kroatië de vice-wereldkampioen is, maar de teleurstelling overheerst. “We zullen spijt hebben van bepaalde keuzes die we gemaakt hebben, maar dat heeft geen zin meer. Misschien kunnen we het over een paar maanden beter relativeren, als we alles op een rijtje hebben”, klinkt het. Van de toegekende strafschop aan Frankrijk was Lovren diep teleurgesteld. “Ik was er zeker van dat hij geen strafschop zou geven. Mijn ploeggenoot had geen tijd om te reageren, dat is onmogelijk als je zo dicht bij de bal bent. Het was een cruciaal moment.”

“De VAR moet verbeterd worden”, aldus Lovren. “De ene keer wordt er een strafschop gegeven en de andere keer niet. Ik begrijp het echt niet. Heel veel mensen zeggen dat het geen strafschop was, maar wat kunnen wij er nog aan doen? Niemand begrijpt de regels.”