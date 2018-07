‘Wie daarna deze WK-titel had voorspeld, zou voor gek zijn verklaard’

Frankrijk won zondag de WK-finale door Kroatië met 4-2 te verslaan. De media in Europa zijn vooral enthousiast over de efficiëntie van les Bleus, terwijl de kranten in Frankrijk vooral veel vreugde uitstralen. De gehele ploeg van bondscoach Didier Deschamps wordt geprezen en met name toptalent Kylian Mbappé krijgt veel lof in eigen land.

Le Monde zegt dat Frankrijk van ver kwam en wijst naar de moeizame wedstrijd tegen Australië: “Deschamps stelde toen maar drie spelers van boven de 25 jaar op. De overwinning vroeg om een aanpassing van de formatie, waarna oudgedienden Olivier Giroud en Blaise Matuidi voor de balans moesten zorgen. Dat gebeurde, maar wie daarna deze wereldtitel had voorspeld, zou voor gek zijn verklaard.”

L’Équipe trekt een parallel tussen 1998, toen Frankrijk in eigen land wereldkampioen werd, en 2018. “Het woord 'wereldkampioen' vormt nu de verbinding tussen 1998 en 2018, jaartallen waarmee Frankrijk al pronkt tussen de grote landen in de voetbalgeschiedenis. Twee avonturen en heldendaden die op elkaar lijken. Het woord 'wereldkampioen' vertelt een langlopend Frans verhaal over de zoektocht naar verovering van Rusland en de magie van een jonge ploeg, het collectief én eeuwige roem.”

De Franse sportkrant spreekt van ‘onoverwinnelijkheid’ en ziet in Paul Pogba, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé de smaakmakers: “Individueel bleven sommige spelers zelfs onder hun gebruikelijke niveau, onder wie N'Golo Kanté. Maar als team zorgde Frankrijk voor een formidabele efficiëntie met Pogba, Griezmann en Mbappé als toppers. Ze bereikten in Moskou het hoogtepunt van hun status en talent.”

Ook Le Parisien is dolenthousiast: “Dit WK was een groot avontuur dat een tweede ster op het shirt opleverde en voor eeuwig in een adem wordt genoemd met onze eerste wereldtitel van Zinédine Zidane, Thierry Henry én Didier Deschamps in 1998.” Tot slot plaatst Le Figaro nog even een kritische noot, aangezien de finale een slechte wedstrijd betrof. Kanté krijgt als rapportcijfer een 3 en Hugo Lloris, Raphaël Varane en Benjamin Pavard een 4. Mbappé, Pogba (beiden 8) en Griezmann (9) voldeden wel.