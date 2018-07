‘Nieuwe Pelé’ getipt: ‘Trezeguet en Henry zijn het daarna niet meer geworden’

Kylian Mbappé was afgelopen WK een van de revelaties. De aanvaller van Paris Saint-Germain was een van de grootste smaakmakers in Rusland en wist ook in de gewonnen finale tegen Kroatië (4-2) het net te vinden. De negentienjarige dribbelaar wordt vanwege zijn prestaties op jonge leeftijd vaak vergeleken met de Braziliaan Pelé en dat doet Mbappé deugd.

“Pelé heeft geschiedenis geschreven en ik ben gewoon hier om mijn eigen pad te volgen”, wordt Mbappé, die de tweede tiener ooit werd die scoorde in de WK-finale, geciteerd door verschillende media, waaronder Goal. “Ik probeer gewoon te spelen zoals ik altijd doe. Scoren en records pakken is altijd goed, maar ik heb altijd hard gewerkt om dit doelpunt te kunnen maken. Op zo’n jonge leeftijd het WK winnen, opent veel deuren.”

“We moesten tonen dat we het wilden, ook al leek het eerst als arrogantie. We komen allemaal van ver. Neem Adil Rami. Hij heeft zijn hele leven gewerkt voor dit doel, maar ik begin net. Ik heb nog veel geschiedenis te schrijven”, aldus Mbappé. Didier Deschamps pakte twintig jaar geleden als speler de titel en hoopt dat Mbappé meer successen gaat kennen als bijvoorbeeld David Trezeguet en Thierry Henry, die ook op jonge leeftijd wereldkampioen werden.

“Mbappé is nog maar negentien jaar oud en ik hoop dat hij later weer wereldkampioen zal worden”, aldus de keuzeheer van Frankrijk. “Hij heeft al zoveel bereikt op deze jonge leeftijd. Twintig jaar geleden werden we wereldkampioen en Trezeguet en Henry zijn het daarna niet meer geworden”, weet Deschamps. “Er waren nu individuen die het verschil maakten, Kylian, Paul Pogba, Antoine Griezmann, maar de wijze waarop de ploeg is opgebouwd, zorgde voor de titel.”