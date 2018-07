‘Invloedrijkste speler van het WK’ heeft kinderziektes: ‘Een blijvertje’

De VAR was tijdens de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië wederom beslissend, stelt Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf vast. Arbiter Néstor Pitana besloot bijvoorbeeld na raadpleging van de beelden een strafschop toe te kennen aan Frankrijk, omdat Ivan Perisic de bal met zijn hand toucheerde. "Zoals tijdens het hele WK liet de VAR zich in de eindstrijd gelden én niet gelden", aldus Driessen.

De journalist wijst onder meer op de toegekende vrije trap aan Frankrijk, waaruit Mario Mandzukic in eigen doel kopte. "De Nederlander Danny Makkelie en zijn collega-VAR's hielden in de achttiende minuut ergens in een zweethok in Moskou reglementair hun mond toen Griezmann uitgleed en onterecht een vrije trap kreeg. Hij nam deze zelf en zag Mario Mandzukic de bal in eigen doel koppen."

"Het is goed dat de FIFA vasthield aan de implementatie van de videoscheids op het WK, hoewel de UEFA als grootste, rijkste en meest invloedrijke continentale voetbalfederatie blijft volharden in zijn weigerachtige houding om de VAR te omarmen. De Europeanen leveren een achterhoedegevecht. Gaat het een keer grondig fout in de Champions League dan zal de druk op de UEFA zo groot worden dat ze zullen besluiten tot invoering van de videoscheidsrechter."

Driessen weet dat er ‘kinderziektes te genezen’ zijn. "Maar de eerlijkheid is toegenomen, er worden minder overtredingen gemaakt, minder rode kaarten (4 slechts) uitgedeeld en de schwalbe in het strafschopgebied heeft zijn langste tijd gehad. Daarom was het jammer dat Griezmann met een schwalbe buiten het zestienmetergebied de scheidsrechter en de VAR misleidde in de finale. Maar dat incident neemt niet weg dat de VAR de invloedrijkste 'speler' van het WK in Rusland is geweest. Een blijvertje bovendien."