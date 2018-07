Ziyech: ‘Ik heb mijn wens uitgesproken, dat is het enige wat ik heb gedaan’

Hakim Ziyech is nog altijd Ajacied en zolang hij speler van Ajax is, zal hij alles voor de club geven. Dat zegt de Marokkaans international in gesprek met de NOS. De aanvallende middenvelder leek op weg naar de uitgang van de Johan Cruijff ArenA, maar van een transfer is het nog altijd niet gekomen en dus is hij met de selectie van trainer Erik ten Hag afgereisd op trainingskamp naar het Engelse Birmingham.

Ziyech geeft aan dat hij het niet erg zou vinden om nog een jaar bij Ajax te spelen. "Ik vind het heel fijn om weer bij Ajax te zijn. Het is altijd leuk om weer te voetballen. Ik heb ook helemaal geen afscheid genomen van de club", aldus Ziyech, die na het WK met Marokko elf dagen vakantie vierde en zich daarna weer meldde in Amsterdam.

Het contract van Ziyech loopt door tot de zomer van 2021 en zolang hij niet wordt verkocht, richt hij zich volledig op Ajax. “Ik heb mijn wens uitgesproken, dat is het enige wat ik heb gedaan”, aldus de ex-speler van sc Heerenveen en FC Twente. “Ik ben niet op de zaken vooruitgelopen. Ik zal altijd alles voor Ajax geven. En als ik niet weg ben, speel ik gewoon de Champions League-wedstrijden. Ik maak me er totaal niet druk om. Ik ben nu hier en ik richt me op Ajax. We zullen alles geven om die wedstrijden te winnen."

Eerder deze zomer leek Ziyech op weg naar AS Roma. Volgens De Telegraaf had hij een persoonlijk akkoord bereikt met de club uit de Serie A, maar kwam de club er vooralsnog niet uit met Ajax. Sindsdien bleef het stil vanuit Rome en werd Ziyech alleen nog gelinkt aan Olympique Lyon.