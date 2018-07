Van Bommel: ‘Het zegt wel iets over de situatie in Amsterdam’

Ajax is deze transferperiode actief en haalde met Dusan Tadic een grote naam naar de Johan Cruijff ArenA, terwijl de Amsterdammers op het punt staan ook Daley Blind voor vele miljoenen terug te halen. PSV-trainer Mark van Bommel houdt de situatie van Ajax met een schuin oog in de gaten en vindt het ‘bijzonder’ dat de club aan de hand van directeur spelersbeleid Marc Overmars in staat is om spelers vanuit de Premier League naar de Eredivisie te halen.

Ajax betaalt minimaal 11,4 miljoen euro aan Southampton voor Tadic, terwijl Blind volgens De Telegraaf voor minimaal 16 miljoen euro en maximaal 21 miljoen euro wordt aangetrokken. “Spelers uit de Premier League halen, dat is wel bijzonder”, reageert Van Bommel desgevraagd aan de krant. “Ik wil er niet te veel over zeggen, maar het zegt wel iets over de situatie in Amsterdam. Ik denk dat ze niet blij zijn dat ze al vier jaar geen kampioen zijn geworden.”

Van Bommel wil liever niet te veel ingaan op de situatie van Ajax en kijkt naar PSV. “Verder kijk ik het liefst naar mijn eigen ploeg. Er komen jonge gasten aan die ook kwaliteit hebben. Je kan maar met elf man spelen, maar als je kampioen wordt staat iedereen op de foto. Iedereen heeft dus een rol.”

De selectie van PSV kent deze zomer veel mutaties en tot en met 31 augustus zit Van Bommel in onzekerheid. “Die lange transferperiode, dat slaat helemaal nergens op. In Engeland gaat de markt nu drie weken eerder op slot, maar hier niet. Dat komt omdat we in Nederland bijna nooit eensgezind zijn. Iedereen vindt die 31 augustus niets, maar er gebeurt ook niets. Dat is bij de kunstgrasdiscussie precies hetzelfde. De KNVB moet daarin de leiding nemen.”