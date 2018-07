‘De manier van werken bij PSV willen we bij Fenerbahçe implementeren’

Phillip Cocu is ruim twee weken bezig als hoofdtrainer van Fenerbahçe en samen met zijn rechterhand Chris van der Weerden probeert de coach zijn spelers kennis te laten maken met zijn werkwijze. “We merken dat we niet altijd te snel moeten gaan”, vertelt hij aan De Telegraaf.

Fenerbahçe verloor onder leiding van Cocu in het Zwitserse Verbier de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen van Lausanne Sport (2-1) . “De manier van werken bij PSV willen we ook bij Fenerbahçe implementeren”, zegt Cocu. “Alleen zal daar de nodige tijd in gaan zitten. Onder anderen Chris en ik zijn natuurlijk hard aan het werk om dat te bewerkstelligen, maar we moeten soms dus de tijd nemen. Het is voor de jongens niet altijd makkelijk, want het zijn vaak toch heel andere oefeningen dan ze kennen. Ze moeten er dus aan wennen. Ik wil niet zeggen dat de vorige werkwijze verkeerd was, maar dit is anders.”

In korte tijd heeft Cocu gemerkt hoe populair Fenerbahçe in eigen land is. “En er zijn tig kranten die dagelijks vol staan over deze club”, aldus de trainer, die reeds Ferdi Kadioglu mocht verwelkomen. Het talent werd voor 1,2 miljoen euro overgenomen van NEC. “Door zaken uit het verleden is de club ook nog gebonden aan de Financial Fair Play-regels, dus we moeten creatief zijn”, aldus Cocu.

Fenerbahçe stroomt op weg naar de groepsfase van de Champions League in de derde voorronde in. Ajax is mogelijk de tegenstander voor de Turkse topclub. “Begin augustus moeten we er staan”, aldus de trainer. “Natuurlijk zitten we dan nog niet op het niveau waar we uiteindelijk naar toe willen, maar we moeten dan wel stappen hebben gemaakt. Al zie ik in de wedstrijden tot nu toe al bij vlagen terug wat we graag willen zien.”