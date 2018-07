'Wij kunnen nee zeggen tegen een bod van vijftig miljoen op Lozano’

Mark van Bommel rekent erop dat hij komend seizoen gewoon over Hirving Lozano kan beschikken. De Mexicaans international heeft zich op het WK in Rusland van zijn goede kant laten zien en het is niet ondenkbaar dat clubs zich gaan melden bij PSV. Wie Lozano wil aantrekken zal van goede huizen moeten komen, daar de regerend landskampioen niet hoeft te verkopen.

PSV hoopt komend seizoen in de groepsfase van de Champions League actief te zijn en kan daar Lozano goed bij gebruiken. Wanneer hij goed presteert in Europa, zal zijn marktwaarde alleen maar omhoog gaan, zo is de gedachte in Eindhoven. “Ik houd geen rekening met een vertrek van Lozano”, aldus Van Bommel in gesprek met De Telegraaf. “Wij willen hem niet kwijt. Of we nee kunnen zeggen tegen een bod van veertig of vijftig miljoen euro? Ja, dat zou kunnen.”

Behalve voor Lozano is er ook voor Steven Bergwijn veel interesse, maar een concrete aanbieding is nog niet binnengekomen in Eindhoven. Mogelijk vertrekken ook Santiago Arias, die tien tot vijftien miljoen euro moet opleveren, en Gastón Pereiro nog uit het Philips Stadion, terwijl PSV zelf nog op zoek moet naar een vervanger van Marco van Ginkel op het middenveld.

Waar er over een aantal spelers nog onzekerheid heerst, verlengde Luuk de Jong pas zijn contract en daar is Van Bommel blij mee. “Als je iemand als Luuk laat gaan, moet je ook weer een speler terughalen”, aldus de trainer. “Praat je over PSV, dan heb je het al snel over Luuk. Hij is een voorbeeldprof en een uithangbord. Hij doet er alles voor en is een garantie voor goals. In mijn idee van voetbal kan hij heel belangrijk zijn.”