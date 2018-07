Sfeer in Parijs slaat om: rellen, vernielingen en plunderingen

De avond had zo feestelijk moeten zijn, maar loopt langzamerhand uit op een catastrofe. Zondag verzamelden zich in het centrum van Parijs duizenden voetballiefhebbers die de WK-eindzege van Frankrijk wilden vieren, maar het is intussen flink uit de hand aan het lopen, melden diverse media.

Er wordt gereld, vernield en onder meer de supermarktketen Intermarché is geplunderd. “We kunnen winkelruiten horen sneuvelen, mensen vallen busjes (van de Mobiele Eenheid, red.) aan”, twittert Joy Reid van TVNZ Europe. “De politie probeert de rellen op te breken met traangas. Mensen proberen hun gezichten te beschermen tegen het gas.”

Hulpdiensten zoals brandweerwagens worden door de menigte tegengehouden en kunnen hun werk dus niet doen, aldus Reid: “Wat een contrast: feest en rellen in de straten van Parijs.” Frankrijk won zondag met 4-2 van Kroatië en kroonde zich daarmee tot wereldkampioen. Na afloop sprak president Emmanuel Macron de selectie in de kleedkamer toe.

“Jullie hebben het tenue eer aangedaan. Jullie hebben het land trots gemaakt, hebben het land gedragen. Er zijn 66 miljoen Fransen die naar jullie kijken. Jullie zijn een voorbeeld voor veel jonge mensen en zullen dat voor de rest van jullie leven blijven. Jullie levens zullen nooit meer hetzelfde zijn. Ga door met het geven van het juiste voorbeeld”, sprak Macron.