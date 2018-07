‘Feyenoorder staat hoog op het verlanglijstje van Fenerbahçe’s Cocu’

Feyenoord dreigt Sven van Beek voor het einde van de transferperiode nog kwijt te raken. In navolging van enkele Turkse media maakt ook Voetbal International melding van de belangstelling van Fenerbahçe voor de centrale verdediger.

De 23-jarige Van Beek staat ‘hoog op het verlanglijstje’ van de club van trainer Phillip Cocu. Feyenoord moet de voormalig jeugdinternational van Oranje deze zomer of anders aanstaande winter verkopen om nog een transfersom te kunnen incasseren, want het contract van Van Beek loopt na het komende seizoen af.

Van Beek speelt vanaf de D’tjes voor Feyenoord en maakte in een bekerwedstrijd tegen PSV zijn debuut in het eerste elftal. Hij speelde tot dusverre 126 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers en daarin kwam hij tot vijf doelpunten en drie assists. Of Van Beek zelf openstaat voor Fenerbahçe, dat is nog onduidelijk.

De stopper zou in ieder geval de tweede speler uit Nederland kunnen worden die in de huidige transferwindow de overstap maakt naar de club uit Aziatisch Istanbul. Cocu verzekerde zich immers al van de diensten van Ferdi Kadioglu van NEC. Ook de Turkse talenten Baris Alici en Berke Özer van Altinordu werden vastgelegd.