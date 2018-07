32-voudig international zet na WK-winst punt achter interlandcarrière

Adil Rami heeft een punt achter zijn interlandcarrière gezet. De 32-jarige centrale verdediger kondigde na de met 4-2 gewonnen finale tegen Kroatië aan dat hij niet meer zal uitkomen voor de nationale ploeg van bondscoach Didier Deschamps.

Rami maakte in augustus 2010 zijn debuut voor les Bleus en kwam tot 35 caps en één interlanddoelpunt. Op het WK in Rusland kwam hij geen minuut in actie. Hij zei na afloop van het duel in het Luzhniki Stadion te Moskou tegen Téléfoot en l’Équipe dat hij zich volledig wil concentreren op zijn loopbaan in clubverband.

“Vandaag zit het er voor mij op bij het Franse team. Ik heb mijn steentje proberen bij te dragen”, aldus Rami, die er voor de camera van beIN Sports aan toevoegde dat hij zich enige zorgen maakt over het politieke klimaat dat in Frankrijk is ontstaan, maar dat hij hoopt dat het succes in Rusland bij kan dragen aan meer begrip en algemeen geluk.

“Het is iets geks. Ik weet niet zo goed wat er aan de hand is in Frankrijk.. We hebben een land met veel diversiteit. Ik ben zelf een Fransman van Marokkaanse origine en daar ben ik trots op. Ik ben trots dat ik kan laten zien geen voyou (onruststoker, red.) te zijn en ben trots dat ik alles heb kunnen geven voor mijn land. Ik houd van Frankrijk en deze titel verdient het land”, besluit de stopper van Olympique Marseille.