Trotse Kroaten balen: 'In een WK-finale geef je zo'n strafschop niet'

Kroatië wist zondag niet te winnen van Frankrijk in de WK-finale en moest uiteindelijk met 4-2 het hoofd buigen. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic maakte indruk met het spel tegen les Bleus, maar dolven het onderspit, onder meer door een benutte strafschop van Antoine Griezmann. Na raadpleging van de VAR besloot arbiter Néstor Pitana een strafschop toe te kennen.

Ook een toegekende vrije trap, die resulteerde in een eigen doelpunt van Mario Mandzukic, was volgens velen dubieus. Dalic wil echter niet direct met de beschuldigende vinger naar de Argentijnse scheidsrechter wijzen: “We waren beschaafd bij onze overwinningen en we moeten ook respectvol zijn na verlies. We moeten het scoreverloop respecteren. Maar in een WK-finale geef je zo'n strafschop niet", aldus Dalic.

Ook Rakitic berust zich na afloop in zijn lot, zo vertelt hij aan diverse Kroatische media: “Ten eerste moeten we ons enorm trots voelen. We voelen ons ook verdrietig, omdat we erg dicht bij de titel waren. In veel fases in de wedstrijd waren we beter vandaag, maar we moeten Frankrijk feliciteren dat ze kampioen zijn geworden”, zegt de middenvelder van Barcelona.

“Nu zijn we teleurgesteld, want het is nog vers, maar we hebben iets indrukwekkends neergezet. Iedereen behalve de Fransen waren met ons en voor ons land met slechts vier miljoen inwoners. En dat we de beste speler in het toernooi hebben (Luka Modric, red.) is ongelooflijk. We waren de eerste helft de betere ploeg, we vielen aan, maar we waren ongelukkig vandaag. Ze scoorden vier goals via drie schoten op doel. Maar ik feliciteer Frankrijk, zij hebben het verdiend”, besluit Rakitic.