Argentinië ontslaat Sampaoli na dramatische uitschakeling op WK

Jorge Sampaoli is niet langer de bondscoach van Argentinië. Voetbalbond AFA communiceert dat men het tot medio 2022 doorlopende contract met de 58-jarige trainer ‘met wederzijds goedvinden’ is ontbonden. Ook zijn assistenten Jorge Desio en Matías Manna vertrekken bij La Albiceleste.

Als een verrassing komt het nieuws al niet meer, want onder meer de goed ingevoerde krant Clarín meldde zondagochtend dat beide partijen een akkoord hadden bereikt over een vertrekregeling. Sampaoli krijgt naar verluidt 1,7 miljoen euro meer, aanmerkelijk minder dan waar hij contractueel recht op had. Er werd gesproken over sommen variërend van zeven tot zeventien miljoen euro, maar Sampa heeft dus met minder genoegen genomen.

Argentinië werd op het WK in de achtste finale uitgeschakeld door Frankrijk, nadat men er ternauwernood in was geslaagd om de groepsfase te overleven. De Zuid-Amerikanen eindigden in Groep D met vier punten op de tweede plaats achter Kroatië. Nigeria en IJsland sprokkelden respectievelijk drie en één punt bij elkaar.

Het is nog onduidelijk wie de AFA op het oog heeft om Sampaoli op te volgen. Mauricio Pochettino zou de topfavoriet zijn, maar hij lijkt onhaalbaar. Verder zou bondsvoorzitter Claudio Tapia denken aan Diego Simeone (Atlético Madrid), Marcelo Gallardo (River Plate), Matías Almeyde (clubloos) en Ricardo Gareca (Peru).