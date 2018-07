Pogba en Mbappé euforisch: ‘Ik ben overmand door emoties’

Frankrijk won zondag met 4-2 van Kroatië, waardoor les Bleus na 1998 voor de tweede keer wereldkampioen zijn geworden. Paul Pogba en Kylian Mbappé waren in de finale zeer belangrijk, aangezien beide spelers op het scoreformulier geraakten. De middenvelder en aanvaller reageren na afloop euforisch bij RMC.

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, begint de middenvelder van Manchester United. “Ik kom niet uit mijn woorden, we hebben het geflikt. We lachen allemaal. We hebben een verhaal geschreven. We hebben gestreden en hebben een finale gewonnen. Ik ben blij, want we speelden tegen een erg goed team. In de tweede helft is het ons gelukt de zege binnen te halen.”

Ook de aanvaller van Paris Saint-Germain is zielsgelukkig. “Ik ben zo blij. We zijn trots. Dit is alles waar ik over droomde. Dit is een grote stap in mijn carrière. Ik ben overmand door emoties. Dit is een stap voor mij en ik wil nog beter worden. Een WK winnen, dat blijft. Dit zal altijd in de geschiedenisboeken blijven staan”, aldus de negentienjarige dribbelaar, die is verkozen tot Grootste Talent van het WK.