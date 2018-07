Benzema en consorten in vervoering door WK-titel: ‘Gefeliciteerd jongens!’

Frankrijk viert momenteel feest, aangezien de nationale ploeg onder leiding van Didier Deschamps de wereldtitel heeft gewonnen door Kroatië met 4-2 te verslaan. Verschillende Fransen van naam laten in een reactie weten enorm trots te zijn op de prestaties van les Bleus, zoals president Emmanuel Macron: “Ik ben zo blij voor Frankrijk.”

“Ik ben enorm trots op de spelers van Frankrijk, maar ook op de ploeg van Kroatië dat ze een erg goede wedstrijd hebben gespeeld.” Noël Le Graët, president van de Franse voetbalbond FFF, is dolblij, zo laat hij weten bij RMC: “Het was een ongekende wedstrijd. Een nieuwe titel, dit is geweldig voor het Franse voetbal. Ik ben enorm trots op dit team.”





“Ik ben trots op de spelers en op Didier. Met hun winnaarsmentaliteit hebben ze het uiteindelijk geflikt!” Emmanuel Petit, die in 1998 met Frankrijk wereldkampioen werd, is emotioneel: “Dit is een enorme flashback. Ik heb het nu als supporter meegemaakt. Het is een beetje een gekkenhuis in mijn hoofd”, aldus de oud-speler. Karim Benzema, die wederom niet werd geselecteerd door Deschamps, reageert verheugd op Instagram: “Gefeliciteerd jongens! Goed gedaan. Wereldkampioen!”

Laurent Blanc laat via RMC eveneens weten trots te zijn op de nationale ploeg van Frankrijk: “We zijn gelukkig. We hebben twintig jaar gewacht op het moment dat een groep zich bij ons zou aansluiten. Ze zijn welkom! En ik hoop dat we niet weer twintig jaar moeten wachten. De laatste wedstrijd was misschien wel de moeilijkste, een WK-finale spelen is erg lastig.”