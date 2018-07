Fransen uitzinnig na ‘timide’ begin: ‘Ik twijfelde of ik een panenka moest doen’

Frankrijk is de nieuwe wereldkampioen, nadat de ploeg van bondscoach Didier Deschamps zondag met 4-2 won van Kroatië. Deschamps en Antoine Griezmann reageren na afloop verheugd op de tweede WK-titel voor Frankrijk ooit. “Dit is zo prachtig, zo geweldig. Zeker voor de spelers, zij zijn een generatie”, aldus Deschamps tegenover Téléfoot.

“We speelden geen grote wedstrijd, maar we hebben veel mentaliteit getoond. En we hebben vier goals gemaakt. Het is verdiend en ik ben erg blij voor de spelersgroep. Het was niet altijd makkelijk, maar door hard te werken, staan we aan de top van de wereld. Dat ik Mário Zagallo en Franz Beckenbauer evenaar (door zowel als speler en bondscoach de WK-titel te pakken, red.)? Ik had niet zoveel techniek als zij."

“Maar ik denk niet aan mijzelf. Het deed ons zoveel pijn dat we vorig jaar de EK-titel verloren (door in de finale van Portugal te verliezen, red.). Het heeft ons ook geholpen. Een woordje aan het Franse publiek? We houden van ze en we zijn trots Frans te zijn”, aldus Deschamps. Ook Griezmann was uitzinnig: “Ik weet niet waar ik ben, ik ben zo blij.”

“Het was een moeilijke wedstrijd, want Kroatië speelde een geweldige wedstrijd”, aldus de Franse spits, die vooral wijst op de sterke beginfase van de ploeg van Zlatko Dalic. “Wij begonnen timide. We kwamen steeds meer in de wedstrijd en via de counter sloegen wij toe. Dat ik scoorde in de finale? Ik ben blij. Ik twijfelde of ik een panenka moest doen. Ik wil gaan slapen met de beker!”