Courtois verkozen tot Beste Doelman op WK: ‘Ik ben zo trots hierop!’

Thibaut Courtois is verkozen tot Beste Keeper van het WK. De doelman, die met de nationale ploeg van België als derde eindigde door de troostfinale van het WK te winnen van Engeland met 2-0, laat via Twitter weten verheugd te zijn met de uitverkiezing: “Een van de grootste individuele onderscheidingen die een doelman kan krijgen! Ik ben zo trots hierop!”

De sluitpost van Chelsea had zware concurrentie, maar de FIFA maakt niet bekend welke andere doelmannen dicht bij de eretitel waren. Ook Hugo Lloris (Frankrijk), Jordan Pickford (Engeland) en Danijel Subasic (Kroatië) werden genoemd als kanshebbers op de prestigieuze prijs, maar uiteindelijk heeft de 26-jarige Courtois de verkiezing gewonnen.

Courtois imponeerde regelmatig met belangrijke reddingen afgelopen WK, waardoor de sluitpost nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een vertrek bij Chelsea. De Belgische doelman heeft al laten doorschemeren dat hij graag naar Spanje verkast, omdat zijn kinderen daar wonen. Real Madrid is naar verluidt geïnteresseerd in Courtois en een akkoord met Chelsea zou nabij zijn.