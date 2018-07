Mbappé evenaart Pelé en wordt verkozen tot Talent van het WK

Kylian Mbappé is verkozen tot Talent van het WK. De negentienjarige aanvaller van Frankrijk scoorde zondag in de finale met een droog schot tegen Kroatië (4-2) en maakte daarmee zijn vierde treffer op het toernooi in Rusland.

Snel meer…