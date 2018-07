Kane wint Gouden Schoen door scoringsdrift tegen laagvliegers

Met de 4-2 overwinning van Frankrijk op Kroatië in de WK-finale is het mondiale eindtoernooi in Rusland ten einde. Harry Kane kon met Engeland niet verder komen dan de vierde plek, aangezien België zaterdag in de troostfinale met 2-0 te sterk was. Het is hoe dan ook een memorabel toernooi voor de spits van Tottenham Hotspur, aangezien hij topscorer is geworden van het WK.

Kane is uitgekomen op zes doelpunten uit zeven duels. De Engelsman wordt gevolgd door onder anderen Kylian Mbappé, Romelu Lukaku en Denis Cheryshev, die namens Frankrijk, België en Rusland vier keer het net vonden. Na twee wedstrijden was Engeland al zeker van de achtste finales en dat kwam mede door vijf doelpunten van aanvoerder Kane. De 24-jarige had al gescoord tegen Tunesië toen hij in blessuretijd de winnende 1-2 maakte.

The Three Lions hadden daarna geen kind aan Panama (6-1) waarbij, Kane drie doelpunten maakte. Tegen Colombia scoorde Kane vanaf elf meter, maar daarna stokte de productie. In de kwartfinale tegen Zweden wist Kane, in tegenstelling tot Harry Maguire en Dele Alli, niet tot scoren te komen en ook in de halve finale tegen Kroatië en in de troostfinale was een doelpunt meepikken niet aan de orde.