Frankrijk pakt tweede wereldtitel na spectaculaire finale tegen Kroatië

Voor de tweede keer in de historie van het land is Frankrijk wereldkampioen geworden. Twintig jaar na de eerste wereldtitel veroverden les Bleus de beker opnieuw, na een 4-2 overwinning op Kroatië in een spectaculaire finale. Frankrijk leidde bij rust met 2-1 na een eigen doelpunt van Mario Mandzukic, een treffer van Ivan Perisic en een penalty van Antoine Griezmann. Na rust voerden Paul Pogba en Kylian Mbappé de score op, waarna Mandzukic de eindstand bepaalde.

Frankrijk en Kroatië waren elkaar vijf keer eerder tegengekomen; driemaal trokken les Bleus aan het langste eind en tweemaal werd het gelijk. Ditmaal ging Kroatië echter brutaal van start. Van beide kanten leek sprake van zenuwen in de openingsfase, maar de finaledebutant oogde scherper, gaf Frankrijk geen ruimte en dook in de eerste acht minuten tweemaal gevaarlijk op. Tot serieuze kansen leidde het niet. Beide ploegen traden overigens met de verwachte namen aan in het Luzhniki Stadion. De inzetbaarheid van sommige Kroatische spelers was twijfelachtig, maar bondscoach Zlatko Dalic hoefde niemand te missen.

De openingstreffer van Frankrijk kwam letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. Na een vrije trap van Griezmann kreeg Mandzukic de bal tegen de kruin, waardoor hij zijn eigen doelman Danijel Subasic verschalkte. Het was het eerste eigen doelpunt ooit in een WK-finale en de twaalfde van dit toernooi. Dit WK is daarmee het WK met verreweg het meeste aantal eigen doelpunten: in 1998 waren het er zes. De wedstrijd was daarmee opengebroken. Kroatië, dat in alle knock-outwedstrijden op achterstand was gekomen, toonde opnieuw veerkracht en kwam al gauw langszij.

Het was Perisic die Kroatië naast Frankrijk schoot. De aanvallende middenvelder werd bereikt op de rand van het strafschopgebied, nam de bal mee met rechts en vuurde met links raak in de verre hoek. Perisic is betrokken geweest bij elf doelpunten (zeven treffers, vier assists) op grote toernooien: meer dan elke andere Kroaat. Toch duurde het niet lang voordat Frankrijk weer aan de leiding kwam. Perisic kreeg de bal tegen de arm na een kopbal van Blaise Matuidi. Arbiter Néstor Pitana twijfelde even, maar kende toch een penalty toe. Griezmann hield het hoofd koel en stuurde Subasic de verkeerde kant op.

Het werd zodoende een vermakelijke eerste helft. Kroatië deed qua veldspel niet onder voor Frankrijk, maar de statistieken boden weinig hoop: alleen Uruguay (in 1930) slaagde er ooit in om een WK-finale te winnen na een achterstand bij rust. Het zou Kroatië ook niet lukken. Sterker nog: Frankrijk liep uit naar 3-1 en 4-1. Het eerste doelpunt na rust kwam op naam van Pogba, die in twee instanties raak schoot van buiten het strafschopgebied. Met het linkerbeen vond hij uiteindelijk de hoek. Daarna was het de beurt aan Mbappé, die van nog grotere afstand raak mikte in de linkerhoek.

De negentienjarige aanvaller werd na Pelé de tweede tiener ooit die scoorde in een WK-finale. Het duel leek beslist, maar een blunder van Hugo Lloris bracht de spanning toch terug. De doelman, door sommigen getipt als beste van het WK, treuzelde en stond toe dat Mandzukic een pass onderschepte. Daarmee zorgde de aanvaller voor de 4-2. Kroatië leek te geloven in een comeback en voerde de druk op. Frankrijk kwam echter niet meer in grote problemen en kon de tweede wereldtitel vieren.