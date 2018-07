Pitana gefileerd door gegeven strafschop: ‘Een krankzinnige beslissing’

Tijdens de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië besloot scheidsrechter Néstor Pitana om een strafschop te geven aan les Bleus nadat Ivan Perisic de bal met de hand aanraakte. Antoine Griezmann benutte het buitenkansje en schoot zijn ploeg op 2-1. Alan Shearer en Rio Ferdinand kunnen niet geloven dat de Argentijn, na raadpleging van de VAR, naar de stip wees.

“Het kan absoluut niet zo zijn dat een krankzinnige beslissing als deze een effect mag hebben op het resultaat in een WK-finale”, aldus de voormalig spits van onder meer Newcastle United en de nationale ploeg van Engeland bij de BBC. “Dat is niet verdiend, om zo die beslissing te nemen… Kroatië heeft het briljant gedaan en hebben Frankrijk tot dan geen ruimte geboden.”

“Ze verliezen de wedstrijd door een vrije trap die geen vrije trap was (een vermeende schwalbe van Antoine Griezmann, waarna Mario Mandzukic in eigen doel kopte, red.) en een penalty die geen penalty was.” Shearer krijgt steun van Ferdinand: “Twee slechte beslissingen die de wedstrijd op zijn kop hebben gezet. De beslissingen zijn echt niet in het voordeel van Kroatië.”